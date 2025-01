Le Covid-19 peut être décrit comme une maladie multisystémique à fort tropisme cardio-neurovasculaire.

De mai 2022 à mai 2023 nous avons publié 24 dossiers thématiques sur les rapports de force politiques qui structurent la pandémie de Covid-19.

Face aux tempêtes qui s’annoncent nous avons besoin d'infrastructures collectives de soin pour communiser le monde.

L’épidémiologie est une science populaire.

L'eugénisme est une logique, pas seulement un mouvement scientifique et politique historique.

Quelle empreinte sensible et culturelle laisse une pandémie ? Pourquoi les historien·nes matérialistes ont-iels eu tendance à minimiser leur importance dans les évènements historiques et le cours de la lutte des classes ? Qui composent la communauté entrepreunariale du négationnisme du SIDA et comment fonctionne-t-elle ?

Le fascisme n’arrive pas tout d’un bloc. Il arrive par un lent processus de fascisation qui prend de multiples visages et parfois, de brusques accélérations. Nul doute que la pandémie a été l’une d’elle.

Combien de personnes savent que le COVID Long a été ouvertement reconnu par l'OMS en août 2020 et que le potentiel dévastateur multisystémique, cardiovasculaire et thrombotique du COVID était déjà bien connu entre le début et le milieu de 2020 ?

Nous n’avons aucune raison de laisser ceux qui se sont approriés nos vies nous entrainer dans leur chute. Et contre cela, il nous faut regarder la pandémie en cours, et ses conséquences, en face.

L’infection de masse et les réinfections continuelles n’étaient peut-être pas une bonne idée.

Les luttes populaires nous apprennent qu’il peut y avoir un usage collectif de nos tristesses, qui décuple notre puissance d’agir.

La “dette immunitaire”, le “Covid long psychosomatique”, ne sont pas des hypothèses scientifiques. Ce sont des opérations politiques pour masquer les responsabilités dans le crime sanitaire et enraciner la normalisation de l’eugénisme pandémique.

Il n’y a pas a choisir entre le libertarianisme sanitaire occidental et le régime disciplinaire chinois. Ils sont les deux faces d’un même capitalisme meurtrier.

Il faudrait toujours se poser des questions sur les personnes qui affirment qu’un virus nouveau - et donc inconnu - est sans conséquence à long terme sur la santé des enfants.

Les luttes antivalidistes contiennent en leur sein une puissance éminemment révolutionnaire.

Pour être à même d’affronter notre présent il nous faut de toute urgence prendre au sérieux la notion de capitalisme du désastre et donc étudier l’offensive libertarienne-autoritaire.

Un dossier pour faire le point sur les conséquences médicales du Covid-19

"S'il y a une chose que nous avons apprise, c'est que tout comme la guérison est une forme d'autonomisation, l'autonomisation est une forme de guérison."

En mémoire.

Contre les tentatives de naturaliser les dominations il nous faut des sciences éminemment partisanes.

En régime capitaliste même l’accès à un air sain et tempéré dépend de notre position dans la hiérarchie sociale.

L’ abandon de la population par le gouvernement et les mouvements anti-prévention fascisant sont les deux faces d’une même politique que d’autres ont désigné avec un concept élaboré par Achille Mbembe : la Nécropolitique.

Les attaques patriarcales et l'eugénisme pandémique tissent la trame d'une même offensive réactionnaire. Face à cela il nous faut renforcer les luttes féministes et cultiver des soins radicaux.

Les horreurs du meurtre social pandémique n'ont jamais été inévitables. Elles auraient pu être, et peuvent encore être, refusées.

La négation de la pandémie est une production, politique et industrielle, qu'il nous faut étudier et combattre. Avec ce dossier nous espérons contribuer à l'intelligence collective de ce phénomène meurtrier.

Une série d’articles sur les mouvements antivax, leurs liens avec l’extrême-droite et les mobilisations antiféministes et anti-avortement. Et cela depuis différents points de vue : anarchistes, marxistes, féministes...

Bonjour, nous essaierons désormais de vous livrer les 12 et les 21 de chaque mois une poignée d’articles et nous commençons ce mois-ci, évidemment, avec l’ #AutodéfenseSanitaire · Prenons soin de nos luttes ·