Bonjour,

Simultanément au déferlement de cet évènement extraordinaire qu’est la pandémie de Covid-19 nous avons vu se déployer un autre mouvement non moins meurtrier : son déni. Corona-leugnerinnen, Covid-denialism, negacionismo del Covid… ce phénomène à trouvé à se dire dans toute les langues. Initialement impulsé par l’extrême-droite libertarienne et ses réseaux climatonégationnistes autour du manifeste de la Great Barrington Declaration, les stratégies de négation/minimisation de la pandémie ont ensuite été reprises par la grande majorité des gouvernements néolibéraux. Avec les textes que nous vous proposons aujourd’hui nous espérons nourrir l’intelligence collective de ce phénomène. Et d’abord le fait que le covidonégationnisme est une production, politique et industrielle, qu’il nous faut étudier et combattre.

Très bonne lecture et

prenons soin de nos luttes,

Cabrioles

Carnet de recherche pour l’Autodéfense Sanitaire face au Covid19

Il faut bien reconnaître un mérite aux auteurs de la Great Barrington Declaration : Ils ont eu un accès extraordinaire aux plus hauts leviers du gouvernement. Ils ont eu un impact profond sur l'élaboration des politiques. À maintes reprises, nous avons vu les personnes à l'origine de la Great Barrington Declaration obtenir ce qu'elles voulaient. Ils utilisent leur stature d''expert·es' pour faire pression en faveur de politiques indifférentes à la mort de masse en cours.

Pour la Great Barrington Declaration, la "protection focalisée" décrit une réponse visant à mettre à l'abri les personnes vulnérables tout en permettant aux personnes "ordinaires" et "saines" de poursuivre leur vie normale. Les propos de la Great Barrington Declaration présentent une ressemblance frappante avec ce qui est devenu l'opinion dominante dans les récits des médias et l'écrasante majorité des messages du gouvernement fédéral.

La lutte acharnée autour du Covid dans les écoles, menée avec la rhétorique du “choix ", a ouvert un espace pour une alliance entre les parents libéraux blancs aisés et une infrastructure de propagande de droite consacrée à la destruction des syndicats et des écoles publiques. Les écoles, en tant que lieux importants de reproduction sociale, filet de sécurité pour les enfants et les parents, et institutions publiques avec une main d'œuvre organisée, se sont avérées être le laboratoire parfait pour expérimenter le rejet des mesures d'atténuation du Covid.

Il est nécessaire que le dialogue ait lieu avec les différentes victimes du négationnisme, mais pas avec les antagonistes, les "négationnistes professionnel·les", instigateur·ices de la politique de mort. Il est nécessaire de défendre la science contre le négationnisme, mais sans tomber dans un retour positiviste, sans perdre la dimension du dialogue avec les égaux et les différents.

America's Frontline Doctors, lancé à l'été 2020, a des liens étroits avec un réseau de droite déployant des efforts considérables pour saper les mesures de santé publique pendant la pandémie, notamment les Tea Party Patriots. La fondatrice d'AFLDS, la médecin Simone Gold, a été arrêtée et inculpée après l'attaque meurtrière du Capitole américain le 6 janvier.

À travers leurs diverses fondations et autres entités, Charles et son frère, feu David Koch, sont réputés pour être parmi les plus grands financeurs mondiaux de la négation de la science du climat.

Re/Lire

"En fait, Bolsonaro est devenu plus populaire pendant la pandémie qu'il ne l'a jamais été."

Le négationnisme professionnel est largement responsable de cette situation. Dans chaque cas, il existe une industrie qui travaille activement au déni. L'industrie des combustibles fossiles agit pour nier le réchauffement climatique de la même manière que les grandes compagnies de tabac ont longtemps nié la relation bien établie entre le tabac et le cancer. Ces entreprises ont beaucoup appris du négationnisme de l'Holocauste.