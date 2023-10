Cabrioles est un carnet de recherche qui entend promouvoir l’Autodéfense Sanitaire face au Covid-19, combattre les politiques de négation et de minimisation de la pandémie, et documenter sa structuration sociale et ses impacts, ceux-la-même qui sont invisibilisés par le darwinisme social des gouvernements capitalistes. Cela depuis l’héritage et les expériences actuelles des luttes populaires et de la santé communautaire.

Le 27 janvier 2022 l’excellente revue Jef Klak nous a fait l’honneur de publier Face à la pandémie, le camp des luttes doit sortir du déni, notre appel à prendre la question pandémique à bras le corps, dans lequel nous proposons une analyse synthétique des rapports de force politiques qui ont structuré les deux premières années de la pandémie de Covid-19.

Nous regrouperons sur ce blog des analyses, des textes d’intervention et des traductions autour de ces différents axes.

Tout le travail effectué pour ce blog est entièrement bénévole.

Contacts

Email : cabrioles[at]protonmail.com

Mastodon : @cabrioles@piaille.fr

Twitter : @CabriolesDouze

Ancien blog :

https://cabrioles.noblogs.org