Cabrioles · Carnet de recherche pour l’Autodéfense Sanitaire
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En découdre avec le Covid et le validisme | Minuit Décousu
Ce n’est pas parce qu’on en a marre de se protéger qu’un virus cesse de se propager.
May 12, 2025
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March 2025
L'entraide radicale des survivant·es de la psychiatrie | Leah Harris
Les communautés en ligne qui se réapproprient activement les origines radicales de l'entraide des survivant·es de la psychiatrie sont une source de…
Mar 16, 2025
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February 2025
Condamné·es à mort par Covid | Katie Tastrom
L'État utilise les maladies contagieuses comme un élément informel de la punition que constitue l'incarcération.
Feb 7, 2025
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January 2025
« L’isolement de toutes les personnes qui craignent pour leur santé est immense » | Entretien avec La psy révoltée
Le désespoir et l’impuissance nous forcent à accepter des choses qu’on ne devrait pas accepter.
Jan 27, 2025
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November 2024
Covid et Sida : mutualiser les luttes pour la santé publique | À ta santé camarade ! #7
Souligner les points de convergence entre Sida et Covid permet de retenir l’importance d’une lutte communautaire contre la hiérarchisation des vies…
Nov 8, 2024
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October 2024
Qui veut la peau de l'autodéfense sanitaire ? | À ta santé camarade ! #6
On mesure les avancées d’une lutte à sa structuration progressive, aux liens qu’elle tisse, aux productions qu’elle fait éclore, et à cet égard…
Oct 6, 2024
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September 2024
L’affirmation par l’OMS que le COVID n'était pas aéroporté a coûté des millions de vies. Maintenant, l'OMS veut changer la définition…
Les dégâts causés par les déclarations fausses de l'OMS continuent de se faire sentir aujourd'hui.
Sep 18, 2024
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Une nouvelle idée de la lutte contre le Sida | Act Up-Paris
Au commencement d'Act Up, il y a la colère.
Sep 8, 2024
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Covid à l'école : l'éléphant dans la salle de classe | À ta santé camarade ! #5
La véritable catastrophe éducative réside dans le fait de laisser circuler depuis plusieurs années un virus invalidant qui entraîne une forte…
Sep 1, 2024
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July 2024
Être à l'aise avec l'élimination | Naomi Klein
Loin d'être les compagnons de route improbables qu'ils semblaient être au départ, de larges pans de l'industrie moderne du bien-être s'avèrent tout à…
Jul 15, 2024
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Quand on veut on peut : le validisme des jeux olympiques et paralympiques | À ta santé camarade ! #4
Si la réduction des risques ne sera pas de la partie, le validisme, lui, sera bien présent aux jeux 2024, en particulier via les jeux paralympiques , le…
Jul 7, 2024
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June 2024
Pour un antifascisme auto-organisé et antivalidiste | Handi-Social
Voter n'est pas suffisant.
Jun 23, 2024
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