Il y a quelques jours l’UNSA Éducation sonnait l’alarme quant à l’impact du COVID Long sur les travailleur·euses de l’éducation, secteur particulièrement touché par la maladie à l’instar des travailleur·euses de la santé et de la restauration, et demandait “la reconnaissance du Covid long comme maladie professionnelle et donc une prise en charge totale par l’État de l’indemnisation des conséquences liées à l’ infection”. Iels s’inquiètaient par ailleurs de l’”errance médicale et sociale” provoquée par l’invisibilisation de cette maladie.

Ce faisant iels rejoignaient les quelques syndicats et sections syndicales qui travaillent à sensibiliser sur les conséquences médicales et socio-professionelles du COVID. Certains poussant l’esprit de conséquence en promouvant l’autodéfense sanitaire et la prévention collective face à la pandémie toujours en cours de COVID-19.

En juillet 2022 Santé Publique France publiait un rapport d’enquête sur la prévalence du COVID Long en France. Ce rapport estimait à plus de 2 millions le nombre de personnes de plus de 18 ans atteintes du COVID Long. Et ceci sur la base d’une étude menée avant l’apparition du variant Omicron et des taux de contamination astronomiques qu’il a engendré. Sans oublier que le COVID Long touche tous les âges, même les enfants.

Pour finir d’introduire ce dossier nous laissons la parole à Elisa Perego, qui en mai 2020 a créé le terme “COVID Long” pour nommer l’expérience de la maladie qu’elle traversait, et qui a depuis été enrichi par l’activité intense et combattive des communautés de patient·es. Le 16 janvier 2023, elle partageait sur Twitter ces questions et rappels essentiels :

Combien de personnes savent que le COVID Long a été ouvertement reconnu par l'OMS en août 2020 et que le potentiel dévastateur multisystémique, cardiovasculaire et thrombotique du COVID était déjà bien connu entre le début et le milieu de 2020 ? Combien de personnes savent que de nombreux pays comme le Royaume-Uni et l'Italie ont commencé à reconnaître officiellement le COVID Long entre fin 2020 et 2021, en produisant des directives officielles ? Combien de personnes savent que le COVID Long est une maladie multisystémique qui est détaillée comme telle dans un grand nombre d'articles ? Combien de personnes savent que le COVID/COVID Long sont parmi les maladies les plus étudiées de l'histoire et qu'elles étaient déjà étudiées et analysées en détail en 2020 et début 2021 ? Combien de personnes savent que les patient·es sont à l'origine de nombreuses découvertes clés sur cette maladie ? Si quelqu'un essaie de vous donner l'impression que le COVID Long est mystérieux, mal étudié, non reconnu officiellement, ou qu'il s'agit d'une nouvelle découverte de l'institution médical, qui a en fait souvent abandonné les patient·es sans soins, il ne vous dit pas la vérité ou il n'est pas bien informé. Elisa Perego, 16 janvier 2023

Le COVID Long qui dans la grande majorité des cas survient après une infection supposée “légère” touche entre 10 et 30% des personnes infectées. Plus de 65 millions de personnes, dont une part considérable de femmes, seraient aujourd’hui atteintes dans le monde.

Ce virus n’a jamais été, ni n’est devenu, bénin.

Et ses conséquences médicales ne se sont jamais réduites à l’infection initiale.

Les données disponibles montrent que le COVID Long est un syndrome organique post-infection aiguë avec un dysfonctionnement physiologique clair. Il n'est ni productif ni cliniquement ou scientifiquement valide de classer le COVID Long comme une affection psychosomatique.

Les contributions des patient·es et des profanes ont souvent été ignorées ou méconnues par les acteurs conventionnels, ce qui a intensifié la souffrance des patient·es et les inégalités sociales. Nous devons tirer les leçons de ces épisodes et veiller à ce que les contributions des patient·es à la pandémie de coronavirus soient pleinement reconnues et intégrées dans l'élaboration des politiques.

Alors que le COVID Long a été officiellement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé en octobre 2021, nombreux·ses sont celleux qui font encore état d'un scepticisme généralisé et d'une minimisation de leurs symptômes. Selon les épidémiologistes Dr Stephen Phillips et Prof. Michelle Williams de Harvard, ce mépris est en partie attribuable au fait que les femmes sont touchées de manière disproportionnée.

Dans la mesure où les gens sont confrontés au COVID Long, les personnes de couleur vont être confrontées aux mêmes inégalités auxquelles elles sont confrontées en termes d'accès aux soins de santé en général, et en termes de traitements potentiels pour le COVID Long.

La nouvelle définition de cas clinique de l'OMS pour le COVID Long chez les enfants donne une représentation trompeuse de la maladie. Cette définition risque de faire plus de mal que de bien à cette population déjà très vulnérable.

Le terme COVID Long insiste sur le fait que de nombreux cas dits "bénins" ne le sont pas. Il abandonne également la division entre hospitalisé·es et non-hospitalisé·es qui continue de délimiter la gravité de la maladie.

Aujourd'hui, jusqu'à 23 millions d'Américain·es présentent des symptômes persistants que l'on qualifie de COVID Long, et peu obtiennent des réponses. Dans ce vide inquiétant, des prestataire de soins alternatifs et des sociétés de bien-être ont créé une industrie artisanale de remèdes miracles au COVID Long. Au cours des sept prochaines années, la valeur du secteur mondial des "médecines" complémentaires et alternatives pourrait quadrupler ; les spécialistes évoquent les thérapies alternatives pour le Covid comme une des raisons de cette croissance.

Dans cette Revue, nous explorons la base des connaissances actuelle sur le COVID Long ainsi que les idées fausses qui entourent le COVID Long et les domaines dans lesquels des recherches supplémentaires sont nécessaires.

Beaucoup de personnes atteintes de COVID Long se trouvent dans des communautés mal desservies et marginalisées qui soit ne peuvent pas accéder à un diagnostic de COVID Long et ne peuvent pas accéder aux options de traitement - qui sont encore relativement minimes - soit ne savent toujours pas qu'elles sont atteintes de COVID Long, parce que les messages de santé publique ne sont vraiment pas là. Les gens veulent oublier le COVID rapidement, mais c'est définitivement un problème de santé publique à long terme.

À l’heure actuelle, trois causes principales possiblement impliquées dans le Covid long font l’objet de recherches intensives : la persistance du coronavirus SARS-CoV-2 dans l’organisme des patients, le maintien d’un état inflammatoire après l’infection et la formation de microcaillots. Deux ans et demi après le début de la pandémie, voici ce que les scientifiques qui étudient ces différentes pistes ont appris.