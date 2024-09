Bonjour,

Depuis le début de la pandémie les enfants sont l’objet de toutes les attentions car ils représentent un enjeu économique et politique central. Et pourtant leurs morts et leurs souffrances causées par le Covid sont partout absentes.

Résumons :

Après avoir été qualifié·es de super-propagateur·ices les premières semaines du confinement, iels ont subitement été transformé·es en être surnaturels, “peu à risques” selon la formule consacrée, dès lors qu’il a fallut remettre leur parents au travail. Soudainement, et en dépit de la réalité et des connaissances scientifiques établies, nos gouvernant·es les ont déclaré·es magiquement immunisé·es contre le Covid.

En France cette campagne d’expérimentation sauvage - livrer les enfants à un virus inconnu - c’est fait avec l’étonnant appui des principales sociétés savantes en charge de la petite enfance. Nous retiendrons notamment la participation à cette opération du Conseil National Professionnel de Pédiatrie et de son président Robert Cohen, fameux inventeur de la “dette immunitaire” qui aime plaisanter au sujet de la pédophilie sur le plateau de Pascal Praud, de La Société Française de Pédiatrie et sa présidente Christelle Gras Le Guen, mais aussi du Haut Conseil à la Santé Publique qui compte parmis ses membres Alices Desbiolles, ancienne dirigeante de la commission Santé d’EELV et signataire du manifeste international financé par l’extrême-droite libertarienne pour promouvoir l’eugénisme pandémique : la Great Barrington Declaration.

Toute la philosophie portée par ces différentes instances et personnages de la “santé” infantile, qui nous a menée au carnage que nous vivons aujourd’hui, peut être résumée en une image :

Visuel du 27ème congrès national de pédiatrie ambulatoire à Montpellier réunissant les grandes instances de la pédiatries françaises dont le CNPP et la SFP. Des enfant jouent gaiement ave des virus de toutes les couleurs, devant l’image est écrit : “Une thématique d'actualité : les maladies infectieuses en pédiatrie”.

La réalité comme vous le savez est tout autre : les écoles sont le principal moteur de l’épidémie, 69 enfants sont morts du Covid en France en 2022, contre 15 entre 2020 et 2021, les études estiment à 6% les infections d’enfants qui conduisent à des séquelles persistantes, 30% pour les estimations les plus hautes. Ajoutons à cela qu’on évalue à plus de 10 millions le nombres d’enfants qui ont vu un parent ou un·e proche qui les élevaient mourir du Covid à cause des politiques criminelles de laisser faire.

Il faudrait toujours se poser des questions sur les personnes qui affirment qu’un virus nouveau - et donc inconnu - est sans conséquence à long terme sur la santé des enfants.

La solution pour combattre de manière durable l’exposition aux virus respiratoires est quant à elle connue : améliorer la qualité de l’air dans tous les lieux clos, des transports aux écoles, des logements aux entreprises.

En attendant il existe un moyen très simple et peu couteux pour réduire drastiquement la circulation des virus respiratoires qui envoient massivement les enfants dans les hôpitaux : en lieux clos, généraliser le port du masque FFP2.

P.s : Il aurait également fallut évoquer ici l’action conjointe et les liens réels entre un certain Jean Michel Blanquer et les réseaux fascisants de la galaxie Laarman/Réinfocovid. Mais il est tard, et le dégoût est profond.

Le risque qu'un·e enfant meure du COVID est six à neuf fois plus élevé que le risque qu'un·e enfant meure de la grippe. Et contrairement aux rhumes et à la plupart des grippes, le COVID peut provoquer des troubles médicaux graves à long terme chez les enfants, même chez celleux qui présentaient initialement des symptômes "légers".

Les résultats confirment que le port du masque généralisé est une stratégie déterminante pour réduire l'incidence du Covid-19 dans les écoles et la perte de jours de présence à l'école. Cette découverte est importante dans le contexte de la crise actuelle de la santé pédiatrique, étant donné que de nombreux hôpitaux sont submergés par des enfants atteints d'infections respiratoires, notamment le VRS, la grippe et le covid-19. Le port du masque est l'un des rares outils permettant de lutter contre toutes ces infections.

La deuxième raison pour laquelle l'excuse du faible taux de mortalité est nulle est que, médicalement parlant, les enfants ne sont pas censé·es mourir. Cela ne devrait pas nécessiter d'explication, mais faisons-le quand même. Fondamentalement, vous devez comparer les taux pour les enfants aux taux pour les enfants, et non aux taux pour les adultes. Pourquoi ? Toutes les maladies infantiles tuent de petites proportions d'enfants aux États-Unis. Pourtant, vous ne nous voyez pas abandonner les enfants et fermer les hôpitaux pour enfants simplement parce que la plupart des enfants n'en auront pas besoin.

L’étude montre que les enfants noir·es et latinos étaient non seulement plus susceptibles de contracter le COVID, mais aussi plus susceptibles d'être hospitalisé·es pour cette maladie. Même si les enfants meurent rarement du COVID, les enfants noir·es étaient à elleux seul·es environ 2,7 fois plus susceptibles de mourir du COVID que les enfants blanc·hes. Qui plus est, les enfants noir·es et latinos représentent ensemble plus de 70 % de celleux qui contractent le PIMS, une maladie inflammatoire rare associée au COVID qui a touché un peu plus de 5 000 enfants dans tout le pays.

La fin du port du masque dans les écoles est également due à une campagne portée par les intérêts financiers de l’extrême-droite libertarienne. Ces intérêts se sont immiscés dans le débat sur l'éducation, faisant d'abord pression pour la réouverture des écoles, puis luttant contre les mesures de protection, alors même que le nombre de cas de COVID augmentait et que des enfants se retrouvaient à l'hôpital.

Re/Lire

L'idée selon laquelle le système immunitaire d'une personne peut être affaibli par un manque d'exposition à une maladie "témoigne d'une incompréhension fondamentale du fonctionnement du système immunitaire." En réalité, les enfants qui contractent des infections par le VRS à plusieurs reprises ou à un jeune âge sont plus exposé·es à des maladies comme l'asthme qui les suivront toute leur vie. Alors pourquoi tant d'enfants souffrent-ils de maladies graves causées par des virus saisonniers ? De nouvelles données suggèrent que le COVID-19 pourrait être en cause.

Que feront donc les Moms for Liberty si elles prennent le contrôle des conseils scolaires ? Elles promettent des choses claires, comme lutter contre et les mesures de prévention sanitaire (masques et vaccins) et faire pression sur les bibliothèques scolaires pour qu'elles retirent les livres qu'elles jugent obscènes. Elles veulent supprimer les enseignements sur le racisme systémique, les livres adaptés aux LGBTI, les aménagements pour les étudiant·es transgenres. Mais, si vous écoutez attentivement, vous pourrez entendre des allusions à un objectif bien plus radical : liquider les écoles publiques.

La lutte acharnée autour du Covid dans les écoles, menée avec la rhétorique du “choix ", a ouvert un espace pour une alliance entre les parents libéraux blancs aisés et une infrastructure de propagande de droite consacrée à la destruction des syndicats et des écoles publiques. Les écoles, en tant que lieux importants de reproduction sociale, filet de sécurité pour les enfants et les parents, et institutions publiques avec une main d'œuvre organisée, se sont avérées être le laboratoire parfait pour expérimenter le rejet des mesures d'atténuation du Covid.