Le pouvoir économique fait partie du génie du capitalisme. Il retourne contre nous notre propre intérêt pour notre survie, l'utilise pour nous dominer et nous contraindre à travailler dans des lieux dangereux. Penser avec le concept de pouvoir économique nous fournit une base indispensable pour une approche théorique de la santé publique : comprendre le meurtre social, c'est comprendre la structure et le terrain de la santé de la population telle qu’elle existe dans une société capitaliste.

Abby Cartus est épidémiologiste, autrice et enseignante. Elle est associée de recherche postdoctorale au sein du People, Place, and Health Collective de la Brown University School of Public Health à Pittsburgh. Elle a écrit pour Protean, Jacobin, Peste Magazine, The New Republic. Elle co-anime l’incroyable podcast sur l’économie politique de la santé Death Panel.

Grâce à l'expérience catastrophique de la pandémie de COVID, le concept oublié de "meurtre social" de Friedrich Engels a connu une petite renaissance dans certains coins de la littérature et du discours académiques depuis 2020. Ironiquement, alors que le COVID a rendu le concept de meurtre social (que mon collègue Nate Holdren décrit comme le "meurtre de masse dépolitisé des travailleur·euses" et qu'Engels décrivait comme la mort des travailleur·euses produite en les plaçant dans une position où iels ne peuvent ni survivre aux conditions de travail, ni survivre avec les salaires versés, ni survivre sans salaire) plus populaire, ses mécanismes internes sont devenus de plus en plus dépolitisés, mystifiés et naturalisés. À l'heure actuelle, les chiffres provisoires des décès hebdomadaires associés au COVID-19, si vous savez où les trouver, montrent des niveaux de décès inférieurs à ceux des années précédentes. Cependant, nous sommes encore presque totalement dans le noir en ce qui concerne la transmission du virus, et donc au niveau général de risque, suite au démantèlement de l'infrastructure qui permettait de se tester et de déclarer facilement des cas.

La répartition très inégale de la mortalité due au COVID a surligné d'un trait jaune fluo les autres inégalités en matière de santé aux États-Unis et pointe une explication structurelle qui dépassent les conceptions en terme de style de vie individualistes que beaucoup d'entre nous adoptent au sujet de la santé. Mais les militant·es de gauche et les formations de gauche aux États-Unis n'ont pas étudié la question d'un point de vue structurel et n'ont pas non plus tenté de développer une analyse cohérente de l'événement le plus meurtrier de ces dernières décennies. Le récent livre de Søren Mau, Mute Compulsion : A Marxist Theory of the Economic Power of Capital, si il ne se destine pas à traiter ou à analyser le meurtre social en général ou plus spécifiquement lié au COVID, est prometteur en termes de développement d'une analyse critique de la santé publique, de la pandémie et de l'échec catastrophique des politiques menées face à la pandémie. Plus précisément, la manière de conceptualisé le pouvoir économique de Mau peut nous aider à donner un sens à plusieurs épisodes de la pandémie d'une manière que les explications dominantes, axées sur des facteurs culturels et idéologiques individuels, ne permettent tout simplement pas.

Le pouvoir économique se distingue des autres formes de pouvoir généralement traitées dans l'analyse marxiste : la coercition par la violence ou la conviction par l'idéologie. Le pouvoir économique est plus subtil et plus silencieux ; il découle de la "logique sociale abstraite du capitalisme", c'est-à-dire des caractéristiques qui font que le capitalisme est le capitalisme - des caractéristiques du capitalisme qui se retrouvent dans toutes ses configurations historiques et géographiques spécifiques. Dans une analyse minutieuse, Mau montre pourquoi et comment cette logique sociale abstraite du capitalisme en est venue à pénétrer de plus en plus profondément dans le tissu de la vie elle-même. Pour reprendre l'expression de Mau, la reproduction sociale (la survie, se "reproduire" soi-même ou les autres pour vendre sa force de travail un jour de plus) est organisée sur la base de cette logique sociale abstraite dans les sociétés capitalistes. Nous le vivons tous·tes : nous achetons de la nourriture, produite par des entreprises privées, contre de l'argent au supermarché ; nous dépensons de l'argent pour nous loger et pour des soins médicaux. Puisque les moyens de survie ne sont accessibles qu'avec de l'argent et que la plupart d'entre nous doivent vendre leur force de travail pour obtenir de l'argent, nous sommes, selon l'expression paradoxale de Marx, "contraint·es de vendre volontairement [notre] force de travail".

Ce pouvoir économique, la "contrainte muette" (expression de Marx) des relations économiques capitalistes, est le mécanisme du meurtre social (en fait, Engels lui-même a identifié le rapport salariale comme sa force motrice). Le fait que le meurtre social émane de la logique du capitalisme elle-même explique qu'il soit un élément inéliminable du capitalisme et qu'il apparaisse à la fois naturel et sans agent, comme l'a dit Engels, "personne ne voit le meurtrier", de sorte que "la mort de la victime semble naturelle". Cette approche permet de comprendre ce que très peu de gens avaient prédit au début de la pandémie : que les tentatives pour contenir le virus échoueraient en raison de mesures d'aide sociale inadaptées pour permettre aux gens de rester chez elleux, loin du travail. Une aide financière n'a été mise à disposition que de manière très limitée, et seulement au début de la pandémie. Le fonctionnement du pouvoir économique est, ici encore, plus subtil que les autres formes de pouvoir. Une coercition directe des travailleur·euses par l'intimidation ou la violence a eu lieu, mais elle était rare en dehors de certains contextes spécifiques, comme les prisons. Le projet idéologique et discursif de normalisation et de rationalisation de la pandémie, tel que documenté par mes coanimateur·ices de Death Panel, Beatrice Adler-Bolton et Artie Vierkant, est engagé depuis que les premiers cas de virus ont été signalés. Le pouvoir économique, quant à lui, est différent et plus insidieux.

Avec la stagnation des salaires et la montée en flèche de la crise du coût de la vie, les gens étaient déjà acculé·es avant même que ne survienne la pandémie. Les prestations temporaires ont allégé la pression du pouvoir économique sur certain·es travailleur·euses, favorisant la distanciation sociale et réduisant les transmissions. Dès le début de la pandémie, les pressions idéologiques en faveur d'un retour au travail aussi rapide que possible ont assurément été intenses. Mais les pressions matérielles exercées sur les gens étaient tout aussi sinon plus importantes. Bien qu'il n'aborde pas les théories de l'État en profondeur, Mau prend soin de démontrer que la logique abstraite du capitalisme opère sur (soumet et domine) tout le monde : les travailleur·euses, les chômeur·euses, les patrons, les entreprises et les sociétés, et enfin l'État lui-même. Une théorie de l'État, qui fait partie du capitalisme, est un élément important pour comprendre la réponse à la pandémie, mais nous ne l'aborderons pas ici, si ce n'est pour dire que ces pressions matérielles ont également agi sur les autorités et l'État et les ont contraints. De simples indicateurs globaux témoignent de cette pression et de la manière dont elle s'est répercutée en aval sur les gens ordinaires : l'insécurité alimentaire et la pauvreté ont augmenté au cours de l'année 2020, en dépit des modestes mesures d'aide économique prévues par la loi CARES.

Un examen rapide de certains épisodes marquants de la pandémie montre comment le concept de pouvoir économique peut aider à éclairer des aspects sous-estimés de l'échec des politiques de lutte contre la pandémie. Tout d'abord, l'empressement à rouvrir au printemps 2020 a été décrit et interprété dans l'imaginaire public comme le résultat d'un zèle républicain irrationnel et anti-scientifique combiné à l'incompréhensible malfaisance de Trump. En réalité, il s'agissait probablement davantage du résultat des pressions exercées sur l'État et de la nature fédéralisée du pouvoir aux États-Unis. Quelques mois à peine après cette réouverture, les démocrates de Biden ont adopté exactement les mêmes positions que l'administration républicaine de Trump, bien qu'avec un vernis rhétorique légèrement différent. De même, la stratégie du "vaccin uniquement" de Biden et l'adhésion rigide de son administration à cette stratégie face à l'évolution de la réalité épidémiologique (par exemple l'émergence du variant Delta) peuvent être interprétées comme une solution technologique à la pandémie qui ne nécessite pas de mesures coûteuses de santé publique low-tech et économiquement perturbatrices, comme la fermeture d'entreprises ou la scolarisation hybride.

La décision abrupte des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de réduire de dix à cinq le nombre de jours de quarantaine ou d'isolement requis à la suite d'une exposition ou d'une infection par le COVID, au beau milieu de la vague Omicron, la plus explosive de la pandémie, en est peut-être l'exemple le plus éclairant. Comme l'indiquaient à l'époque Anthony Fauci et Rochelle Walensky, ce changement visait explicitement à permettre aux gens, en particulier aux travailleur·euses de la santé, de reprendre le travail plus tôt afin d'éviter l'effondrement de l'économie sous l'effet de la masse des infections. Du point de vue du pouvoir économique, ce changement reflète probablement aussi les pressions exercées sur l'État pour qu'il gère la crise prolongée de la propagation incontrôlée du COVID d'une manière compatible avec la poursuite de l'accumulation de capital et de la croissance économique. Il est important de noter que ces décisions sont liées entre elles de manière complexe et qu'elles s'influencent mutuellement pour façonner et limiter le paysage décisionnel de l'État. Aurait-il été nécessaire de recourir à une modification administrative pour obliger les gens à travailler malades si, au lieu de compter uniquement sur une vaccination insuffisante, les interventions non pharmaceutiques avaient été utilisées plus largement et plus efficacement pour réduire la transmission ?

Recadrer subtilement l'analyse à l'aide du concept de pouvoir économique peut également nous aider à évaluer (et à affiner) diverses explications globales de l'échec de la réponse à la pandémie. Les récits mis en avant par l'administration Biden ont tous pour objectif de réconcilier les horreurs du COVID avec un système global de signification partagé et prédominant aux États-Unis, un système où rien n'est fondamentalement mauvais dans notre structure politique et économique et dans nos hiérarchies sociales, où la maladie et la santé sont des questions de choix, de comportement et de responsabilité individuels, où le gouvernement est sensible aux besoins et aux désirs du public et est à la fois compétent et efficace pour donner la priorité au bien public. Depuis une perspective de gauche, ces récits contredisent manifestement la réalité. Il est tentant d'analyser la pandémie selon un récit similaire à celui présenté dans l'ouvrage Les Marchands de Doute de Naomi Oreskes et Erik M. Conway, paru en 2010. Oreskes et Conway ont montré comment des intérêts industriels bien organisés, bien financés et bien connectés sont intervenus dans le processus même de production de connaissances pour générer des affirmations trompeuses et, en fin de compte, de fausses controverses et de la confusion à propos de dangers sanitaires tels que le tabac et, plus tard, de la menace existentielle du changement climatique. C'est ce qui s'est passé pendant la pandémie, comme en témoignent de nombreux éléments : la Great Barrington Declaration, l'implication de fondations philanthropiques d'extrême droite financées par des milliardaires dans les politiques d'éducation concernant le COVID, le lobbying intense exercé par des groupes d'intérêts privés sur les politiques de lutte contre le COVID.

Le concept de pouvoir économique nous aide à comprendre les limites de ce récit, qui laisse entendre que de meilleurs garde-fous entre l'État et les acteurs privés ayant des intérêts personnels, une meilleure organisation des scientifiques et une classe médiatique moins vénale et moins pathétique auraient permis de mieux réagir à la pandémie. Il est probablement vrai que toutes ces choses auraient atténué l'impact du COVID, mais elles ne l'auraient pas éliminé. Sous l'angle du pouvoir économique, il apparaît immédiatement que la réponse au COVID n'a pas été un échec en soi parce qu'elle a été "minée" par des intérêts industriels. Elle a plutôt été pourrie de l'intérieur par la logique même du capital qui, en soumettant tout le monde, attire tout le monde de plus en plus étroitement dans une sphère de pouvoir et de contrainte rendue imperceptible.

Le pouvoir économique fait partie du génie du capitalisme. Il retourne contre nous notre propre intérêt pour notre survie, l'utilise pour nous dominer et nous contraindre à travailler dans des lieux dangereux. Penser avec le concept de pouvoir économique nous fournit une base indispensable pour une approche théorique de la santé publique : comprendre le meurtre social, c'est comprendre la structure et le terrain de la santé de la population telle qu’elle existe dans une société capitaliste. Ainsi nous pouvons comprendre le meurtre social comme une caractéristique irréductible du capitalisme lui-même, et nous pouvons donner plus de sens au fait empirique des décès du COVID, qui ne sont pas répartis de manière égale au sein de la population, mais qui sont au contraire concentrés parmi les plus marginalisé·es. Le concept de pouvoir économique appliqué à la pandémie peut, espérons-le, être utilisé à d'autres fins qui dépassent le cadre de cet essai. L'essentiel est qu'une bonne analyse de la pandémie serve une bonne politique de la pandémie, et une bonne analyse de la pandémie exige une attention particulière aux lectures que nous adoptons et acceptons. Nous pouvons essayer de concilier le cataclysme de la pandémie de COVID avec une appréhension de la forme sociale capitaliste comme foncièrement bonne, ajustable, réformable par quelques mesures anti-corruption et des propositions floues "d'organisation". Ou, nous pouvons interpréter la pandémie et son effroyable bilan en la politisant et, ce faisant, en lui permettant de transformer notre système de signification et notre compréhension de ce que signifie être en bonne santé ou être malade.

Publication originale (14/12/2023) :

