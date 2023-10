Bien que le gouvernement français et l’OMS aient menti à ce sujet pour des raisons politico-économiques pendant plus d’un an, le consensus scientifique est clair depuis le printemps 2020 : le Covid-19 est un virus aéroporté. L’immense majorité des contaminations se fait par l’air que nous respirons dans les espaces intérieurs mal ventilés. Les lieux de forts regroupements comme les écoles, les entreprises et les transports sont donc particulièrement propices aux contaminations.

Le Covid-19 se transmet par les minuscules gouttelettes que nous émettons tout le temps lorsque l’on respire, parle, mange, chante etc. Ces particules virales forment des nuages de micro-gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l’air pendant des heures. La formation de ces “nuages” - que l’on voit à l’oeil nue quand il fait froid - est ce que l’on appelle l’aérosolisation.

Même quand on a acquis une compréhension théorique de ces “nuages d’aérosols” qui deviennent infectieux quand on est porteur du virus - malade ou asymptomatique - il est souvent difficile de les comprendre sensiblement, et donc d’en imaginer toutes les implications. Pour cela nous avons réuni plusieurs vidéos qui permettent de visualiser ce phénomène, et nous tâcherons d’actualiser cet article.

Ce mode de transmission a d’importantes implications :

- Les moyens de préventions les plus efficaces sont les masques FFP2 et le renouvellement régulier de l’air intérieur.

Les masques chirugicaux sont très peu efficaces, ils protègent en partie les autres en filtrant une faible part de l’air que vous expirez. Mais ils ne vous protègent pas personnellement, pour cela il faut un masque filtrant bien ajusté au visage, comme les masques FFP2/FFP3. Le renouvellement de l’air intérieur peut se faire par aération et/ou filtration.

- Dans un espace clos non aéré la distance avec une ou des personnes infectées ne vous protège pas de l’infection.

En fonction de la taille de l’espace intérieur dans lequel vous êtes, celui-ci ce remplira plus ou moins rapidement d’aérosols infectieux. La distance permet en intérieur et en extérieur de se tenir à l’écart de l’émission des aérosols infectieux émis par une personne malade ou asymptomatique, mais dans un espace clos non ventilé, celui-ci sera tôt ou tard saturé en particules virales.

- Vous pouvez attrapez le Covid-19 dans une pièce vide.

Comme de la fumée les nuages d’aérosols infectieux restent en suspension dans l’air après le passage de personnes malades ou asymptomatiques pendant des heures si l’espace n’est pas ventilé. Et cela même si les personnes infectées ne sont plus présentes dans la pièce.

Visualiser l’aérosolisation avec un test de différents masques [53 secondes]

Loading video

Modélisation de l’aérosolisation de différentes activités et dans différents espaces [1min40]

Loading video

Ne respirez pas ce virus - John Snow Project [1min]

Loading video

Arrêtons de laisser le Covid-19 flotter autour de nous [30sec]

Loading video

"Les postillons et les surfaces sont très pratiques pour les personnes au pouvoir - toute la responsabilité repose sur l'individu. Si vous admettez que c'est dans l'air, les institutions, les gouvernements et les entreprises doivent faire quelque chose." Jose-Luis Jimenez, spécialiste des aérosols, professeur de chimie et de sciences de l'environnement à l'Université du Colorado

Re/Lire

L'histoire de la boîte Corsi-Rosenthal s'inscrit dans une histoire plus large, celle de la réponse populaire à la pandémie de Covid-19. Les premiers jours de la pandémie n'ont pas seulement fait des ravages sur la population. Ils ont également galvanisé un effort collectif massif, des dizaines de milliers de citoyen·nes se prêtant au jeu pour concevoir et produire les fournitures médicales et les équipements de protection individuelle dont on avait soudainement besoin.

Les responsables chargés de préserver la santé publique à l'échelle nationale et mondiale ont laissé la pandémie se propager pendant plus d'un an avant d'autoriser la publication d'un compte rendu de la transmission du virus qui soit conforme aux preuves scientifiques dominantes. La transmission par aérosol n'a jamais été une simple question médicale.