Qu'il s'agisse de "sang collant" augmentant le risque de thrombose veineuse profonde, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, ou encore d'effets neurologiques, de nombreuses complications du Covid-19 semblent toucher les vaisseaux sanguins. Ces problèmes peuvent notamment être causés par la façon dont le Covid-19 affecte la paroi des vaisseaux sanguins, appelée endothélium.

Dr Phoebe Kitscha est une ancienne chercheuse en biologie vasculaire au King's College de Londres, aujourd'hui experte en recherche pour la Bristish Heart Foundation.

· Cet article fait partie de notre dossier Le Covid-19, une maladie vasculaire ·

Lorsque le Covid-19 est apparu, on a d'abord pensé que, comme les autres coronavirus affectant les humains, il causait principalement des problèmes pulmonaires.

Mais au fur et à mesure de la progression de l'épidémie, des études de cas ont commencé à montrer que certaines des complications les plus graves de la maladie n'affectaient pas seulement les poumons. Qu'il s'agisse de "sang collant" augmentant le risque de thrombose veineuse profonde, de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, ou encore d'effets neurologiques, de nombreuses complications semblaient toucher les vaisseaux sanguins.

Ces problèmes peuvent notamment être causés par la façon dont le Covid-19 affecte la paroi des vaisseaux sanguins, appelée endothélium. Cette couche de cellules n'est pas une barrière étanche, elle peut permettre à certaines substances d'entrer ou de sortir de la circulation sanguine ou les en empêcher, en fonction des pathologies rencontrées par l'organisme. Elle joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement normal de nos vaisseaux sanguins.

Un endothélium sain et fonctionnel contribue à maintenir nos vaisseaux sanguins détendus et ouverts à la circulation du sang. Il libère également des substances qui aident à prévenir la formation de caillots sanguins nocifs et l'inflammation. Mais si l'endothélium est endommagé, ces processus peuvent ne pas fonctionner efficacement, on parle alors de "dysfonctionnement endothélial".

Le dysfonctionnement endothélial est un facteur clé dans le développement des maladies cardiaques et circulatoires. Par exemple, il est lié à la formation de plaques graisseuses dans nos artères, qui peuvent se rompre et entraîner des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Il est prouvé que le dysfonctionnement endothélial est lié à des formes plus graves de Covid-19.

Si l'on pense aujourd'hui que les nouveaux variants dominants du virus (comme Omicron) n'ont peut-être pas autant d'impact sur l'endothélium que les variants précédents, il est probable que le dysfonctionnement endothélial joue également un rôle dans les symptômes du Covid Long.

Comment le coronavirus endommage-t-il les vaisseaux sanguins ?

Dans un premier temps, les chercheur·euses ont pensé que le SARS-CoV-2 (le virus responsable du Covid-19) pouvait être capable d'infecter directement l'endothélium (les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins). Une autre étude a montré que l'ACE2, une molécule qui agit comme une "porte d'entrée" pour le virus dans l'endothélium, se trouve en plus grande quantité dans les cellules endothéliales des poumons des personnes décédées du Covid-19. Cette étude a également montré un lien entre l'infection par le Covid-19 et les dommages causés aux capillaires pulmonaires (le plus petit type de vaisseau sanguin), qui étaient plus susceptibles de contenir de minuscules caillots sanguins.

Plus récemment, les chercheur·euses ont commencé à comprendre que le Covid-19 endommageait nos vaisseaux sanguins d'une manière moins directe. Par exemple, il est établi que si le SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules épithéliales des poumons (cellules qui facilitent le passage de l'oxygène de l'air vers notre corps), il peut déclencher une inflammation dans les vaisseaux sanguins avoisinants. Des études ont également montré que lorsque des personnes sont atteintes par le Covid-19, leur système immunitaire peut réagir d'une manière qui endommage les vaisseaux sanguins.

Comment les lésions des vaisseaux sanguins peuvent-elles entraîner des complications ?

En provoquant des lésions endothéliales, l'infection par le coronavirus peut entraîner une coagulation sanguine anormale, une "perméabilité" des vaisseaux et une réduction du flux sanguin. Ces effets endothéliaux peuvent avoir des conséquences des pieds à la tête.

Dans les poumons, ces effets peuvent provoquer l'accumulation de caillots et de liquide, ce qui nuit à l'apport d'oxygène dans l'organisme. Dans le cerveau, les dommages causés aux cellules endothéliales de la barrière hémato-encéphalique peuvent entraîner une inflammation. Dans les membres, la réduction de la circulation sanguine pourrait conduire à l'apparition de "Covid toes", des inflammations semblables à des engelures et des rougeurs sur les mains et les pieds.

En septembre 2022, une étude menée par des chercheur·euses du BHF Data Science Centre a examiné les dossiers médicaux anonymisés de 48 millions de personnes vivant en Angleterre et au Pays de Galles. Iels ont constaté que les personnes ayant contracté le Covid-19 au cours de la première vague de la pandémie (alors que les vaccins n'étaient pas encore disponibles) présentaient un risque accru de développer des complications liées à la coagulation, telles que des crises cardiaques ou des thromboses profondes, pendant près d'un an après l'infection.

Ce lien entre le Covid-19 et les effets qu'il peut avoir sur l'endothélium peut contribuer à expliquer pourquoi les personnes souffrant de certaines affections cardiaques et circulatoires courent un risque plus élevé de développer des complications graves du Covid-19. Si une autre affection, telle que le diabète ou l'hypertension artérielle, a déjà endommagé l'endothélium, l'impact du virus peut être amplifié.

Même si cela est inquiétant, nous disposons déjà de nombreux traitements pour limiter la coagulation du sang et améliorer la circulation. Depuis l'apparition du virus, les chercheur·euses en savent plus sur la manière dont les traitements cardiovasculaires existants peuvent être appliqués pour limiter les effets néfastes du Covid-19.

Le Covid Long est-il un problème de vaisseaux sanguins ?

Il existe de plus en plus de preuves que le Covid Long pourrait être lié à des dommages durables de l'endothélium (la paroi des vaisseaux sanguins).

Une étude a montré que les personnes présentant des symptômes de Covid Long, en particulier les personnes souffrant de fatigue, de douleurs thoraciques et de symptômes cognitifs, étaient plus susceptibles de présenter une altération de la fonction endothéliale. Les chercheur·euses ont mesuré la fonction endothéliale à l'aide d'un appareil capable de calculer le flux sanguin dans les doigts et de déterminer si le flux réagissait normalement au gonflement d'un brassard autour du poignet. Ce phénomène ne semble pas lié à d'autres facteurs connus pour limiter la fonction endothéliale, tels que l'âge, le diabète ou les maladies coronariennes.

L'étude était réalisée sur 798 personnes en Tunisie qui avaient eu le Covid-19, dont 618 présentaient des symptômes de "Covid Long". L'une des limites de cette étude est qu'elle n'incluait pas de "groupe de contrôle" de personnes n'ayant pas eu de Covid-19 pour comparer les mesures. Mais des études similaires plus modestes ont également montré qu'un dysfonctionnement de l'endothélium peut persister pendant au moins plusieurs mois après une "sortie" de la phase aiguë du Covid-19.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre si ce dysfonctionnement endothélial persistant est directement lié aux symptômes persistants du Covid-19, mais cela soulève également la possibilité que les traitements existants qui peuvent améliorer la fonction endothéliale (tels que les statines) pourraient être utilisés pour aider les personnes qui développent un Covid Long.

Le Covid peut-il provoquer des caillots sanguins ?

Oui, l'une des complications les plus graves de l'infection par le Covid-19 est le risque de développer des caillots sanguins dangereux dans les vaisseaux sanguins.

Des recherches soutenues par la BHF, publiées en septembre 2022, ont montré que les personnes ayant contracté le Covid-19 au cours de la première vague de la pandémie (alors que les vaccins n'étaient pas encore disponibles) avaient un risque accru de développer des caillots sanguins pendant près d'un an après l'infection.

La recherche a montré que dans la première semaine suivant le diagnostic de Covid-19, le risque d'affections causées par des caillots sanguins dans les artères, telles qu'une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, était 21 fois (2100%) plus élevé que chez les personnes n'ayant pas été diagnostiquées comme ayant contracté le Covid-19. Six mois à un an après le diagnostic, le risque avait diminué, tout en restant plus élevé qu'avant le diagnostic, soit un risque multiplié par 1,3 (30 %).

Les chercheur·euses ont également étudié d'autres affections causées par des caillots sanguins dans les veines, telles que la thrombose veineuse profonde (TVP) et l'embolie pulmonaire (caillot sanguin dans un poumon). Le risque de caillots sanguins dans les veines s'est avéré 33 fois (3300%) plus élevé dans la semaine suivant une infection par le Covid-19 que chez les personnes n'ayant pas reçu de diagnostic de Covid-19, pour tomber à 1,8 fois (80 %) plus élevé après 26 à 49 semaines.

Certains rapports anecdotiques indiquent que les complications liées aux caillots pourraient être moins fréquentes chez les personnes atteintes de Covid-19 causé par des variants plus récents (tels qu'Omicron), mais il est nécessaire de poursuivre les recherches dans ce domaine avant de pouvoir en être certain.

Comment prévenir la formation de caillots sanguins liés au coronavirus ?

Heureusement, les médicaments existants peuvent aider à prévenir ou à limiter la formation de caillots sanguins après une infection par le Covid-19, y compris des médicaments utilisés, avec peu de risques, depuis de nombreuses années.

Sur la base des données actuelles, les directives britanniques pour le traitement du Covid-19 recommandent que toutes les personnes admises à l'hôpital avec un Covid-19 sévère reçoivent, lorsque cela est possible et approprié pour l'individu, de l'héparine, un médicament anticoagulant, afin d'aider à prévenir les complications de la formation d'un caillot.

Des recherches supplémentaires sont en cours pour déterminer si d'autres médicaments, tels que l'aspirine, pourraient également être utiles. Sauf avis médical, vous ne devez pas commencer à prendre de l'aspirine ou tout autre anticoagulant pendant ou après une infection par le Covid-19. Si vous êtes infecté par le coronavirus et que l'on vous a déjà prescrit un anticoagulant pour traiter votre maladie cardiaque (comme l'aspirine ou le clopidogrel), continuez à le prendre, sauf avis contraire de votre médecin.

Recherche en cours

Nous en savons désormais beaucoup plus sur les effets néfastes du Covid-19 sur nos vaisseaux sanguins. Nous disposons également de quelques pistes prometteuses à explorer pour tenter de prévenir ces dommages. Par exemple, la protection de l'endothélium contre les dommages causés par le Covid-19 pourrait aider à prévenir les complications liées à la coagulation.

Les premières recherches montrent que certains médicaments couramment utilisés pourraient justement le faire. Au Royaume-Uni, l'essai HEAL-COVID étudie si les patient·es ayant été hospitalisé·es à cause du Covid-19 ont intérêt à prendre la statine atorvastatine après leur sortie de l'hôpital. Un essai canadien vérifie également si les inhibiteurs de l'ECA ou les ARA aident les patient·es à se remettre du Covid-19, tant dans les cas les moins graves que dans ceux qui nécessitent une admission à l'hôpital.

La BHF finance depuis longtemps des recherches sur les moyens de protéger les vaisseaux sanguins en cas de problèmes cardiaques et circulatoires. L'une des raisons pour lesquelles nous finançons la recherche sur les affections circulatoires, et pas seulement sur les affections cardiaques, est que nos vaisseaux sanguins relient tout. De nombreu·ses chercheur·euses se sont mobilisé·es pour contribuer aux actions visant à appliquer ces résultats afin d'aider les personnes souffrant de problèmes de vaisseaux sanguins en lien avec le Covid-19. La BHF s'engage pleinement à soutenir nos chercheur·euses pour les aider à y parvenir.

Publication originale (12/05/2023) :

British Heart Foundation

