Le darwinisme social de l’actuelle gestion de crise sanitaire laisse s’exposer au coronavirus principalement des prolétaires, et est prêt au sacrifice des personnes handicapées, âgées, migrantes, prisonnières, psychiatrisées ou sans abri, après avoir pris des mesures de confinement uniquement au dernier moment pour des raisons économiques. Face aux inégalités sanitaires à l’échelle mondiale et locale, il faut affirmer une solidarité communiste libertaire internationaliste. Contre le darwinisme social du capitalisme à l’ère du coronavirus, et contre un individualisme validiste défendu à gauche. (avril 2020)

Sortir du capitalisme est un podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme et des autres formes de domination. Ses émissions sont à retrouver sur son site internet (sortirducapitalisme.fr) et ses épisodes plus récents sont aussi sur la plateforme Spectre.

// Note de Cabrioles : Depuis janvier 2016 le podcast Sortir du capitalisme mène un travail qui nous semble particulièrement précieux. Tout en abordant des sujets variés et en donnant la parole à une multitude de tendances du mouvement révolutionnaire Sortir du capitalisme produit un effort essentiel de clarification des enjeux politiques, rend accessible des analyses complexes, et nous transmet des enseignements historiques à même de nourrir les luttes émancipatrices qui agitent le présent. De plus, Sortir du capitalisme a été l’un des très rares média de la gauche révolutionnaire à aborder la pandémie de Covid-19 à travers une perspective anti-validiste et une critique du darwinisme social capitaliste, celui-là même qui a été adopté par de larges pans de la gauche et du mouvement révolutionnaire. Il nous a donc semblé important de réunir ici et de vous partager leurs émissions sur le sujet.

Par ailleurs, au vu de la situation politique extrêmement dangereuse dans laquelle nous sommes pris·es depuis la dissolution du 10 juin il peut être très utile de ré/écouter les émissions que Sortir du capitalisme a consacré à l’ouvrage Front populaire, révolution manquée de Daniel Guérin, celles portant sur la menace fasciste et son histoire, ainsi que la récente série d’émissions sur la colonisation Israélienne de la Palestine. De même que l’intensification actuelle de la fascisation ne peut être comprise et combattue sans saisir ce qui s’est joué depuis le début de la pandémie en terme de libération et de banalisation des affects et logiques fascistes, de même, affronter le moment présent impose de se placer dans une perspective internationaliste qui situe le fascisme mondialisé dans ses liens avec le colonialisme meurtrier. //

Validisme et darwinisme social à l’ère du coronavirus · 1 avril 2020

Une analyse matérialiste multidimensionnelle du validisme et du darwinisme social à l’ère du coronavirus et de sa gestion discriminatoire vis-à-vis des personnes ayant un handicap, des personnes âgées, des racisé-e-s et des prolétaires – avec Benoit Bohy-Bunel, professeur de philosophie, théoricien critique et militant de l’Union Communiste Libertaire (UCL), et auteur sur ce sujet de plusieurs articles.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

Par-delà conspirationnisme et anti-conspirationnisme conservateur. Une analyse matérialiste critique des conspirationnismes à l’ère du coronavirus · 19 novembre 2020

À l’occasion du débat enflammé autour du documentaire Hold-Up, une analyse matérialiste critique des conspirationnismes et de leurs différentes variantes, qui s’attaque prioritairement aux conspirationnismes dirigés contre des minorités raciales plutôt qu’à ceux fondés sur un anticapitalisme tronqué, qui s’en prend non pas seulement au conspirationnisme antisémite des racisés mais aussi aux conspirationnismes des blancs, des bourgeois et des États, et qui critique l’anti-conspirationnisme conservateur et son refus d’analyse des conspirationnismes comme des contestations politiques et des théories critiques, tout en se gardant bien d’en faire des vecteurs de politisation émancipateurs ou des théories éclairantes – Avec Leuh Ki, bon connaisseur de ces questions, et membre du collectif Agitations.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

Biopolitique, rationalité scientifique et luttes anti-sanitaires à l’ère du coronavirus · 22 novembre 2020

Une émission expérimentale d’analyse matérialiste critique des politiques sanitaires étatiques et des contestations anti-sanitaires en contexte épidémique à l’ère du coronavirus – avec Leuh Ki, bon connaisseur de ces questions et membre du collectif Agitations.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

Crip. Pour un anti-validisme intersectionnel · 25 novembre 2020

En pleine pandémie de coronavalidisme, une émission autour du mouvement crip et son anti-validisme intersectionnel – avec Charlotte Puiseux, militante crip, psychologue et docteure en philosophie, et autrice à ce sujet d’une thèse, d’un dictionnaire et de plusieurs articles.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

Coronavirus, crise écologique et capitalisme · 21 janvier 2021

Une émission qui va aux racines du capitalisme producteur de dérèglement climatique et de pandémies à partir du livre d’Andreas Malm La chauve-souris et le capital. Stratégie pour l’urgence chronique (La Fabrique, 2020) – avec Tim, qui s’intéresse aux questions écologiques dans une perspective marxienne.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

Une analyse du mouvement anti-passe sanitaire en France métropolitaine · 14 janvier 2022

Une analyse du mouvement anti-passe sanitaire en France métropolitaine, de sa composition sociale, de ses modalités d’action, de ses mots d’ordre et de son évolution – avec Sylvain de Zones Subversives, qui a participé au mouvement à Montpellier.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

Par-delà conspirationnisme et hygiénisme : les racines socio-environnementales du covid-19 et sa gestion contradictoire · 1 octobre 2022

Une émission qui va au-delà du conspirationnisme négationniste ou relativiste des uns et de l’hygénisme étatiste et individualiste des autres, et propose de penser l’épidémie de covid-19 comme une double crise socio-environnementale et sa gestion comme un produit des contradictions de l’Etat capitaliste – avec Marius et Adrien du Comité pour l’Extension des Courants d’Air.

→ Lien vers l’émission, le résumé et les ressources.

